Невдале повернення Аллена, виліт Сіньтуна: результати Northern Ireland Open

У столиці Північної Ірландії, Белфасті, завершилися матчі першого раунду турніру Northern Ireland Open 2026, а також відбулося кілька поєдинків раунду №2.

У перший та другий день відбулося чимало сенсацій. Продовжилися вони й надалі.

Чемпіон світу 2025 Чжао Сіньтун вибув від земляка Гао Яна. Чжао розпочав гру сенчурі-брейком на 129 очок. Надалі брейком на 64 очки він закріпив успіх.

Наступні чотири фрейми були за Гао, що подаровувало йому вихід у наступний етап. На рахунку Яна дві серії по 71 очку, а також солідна "сотня" (112 очок).

Вибув із турніру й перспективний Чан Бінью. Його кривдником став Раян Дей – 3:4.

Після тривалої паузи до столу повернувся Марк Аллен. Він поступився своєму близькому другу Джордану Брауну з рахунком 2:4.

Після поразки "Пістолет" заявив, що перебуває в складному емоційному стані й роздумує про завершення кар'єри.

Зумів подолати раунд №1 51-річний Марк Вільямс. Він переграв свого тезку з Англії Роббі Вільямса – 4:2. На рахунку валлійця дві (57 та 72) залікові серії.

Путівки до 1/8 фіналу вибороли Матеуш Барановський, Меттью Селт, Рікі Волден і Кайрен Вілсон. А ось Джек Лісовскі – переможець Northern Ireland Open 2025 – склав чемпіонські повноваження.

"Джекпот" без особливих шансів вибув від шотландця Ентоні Макгіла – 1:4.

Снукер – Northern Ireland Open 2026

Перший раунд, 20 жовтня

Другий раунд, 20 жовтня

У середу, 21 жовтня, на арені Waterfront Hall будуть зіграні останні поєдинки 1/16 фіналу.