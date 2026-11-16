Визначився переможець турніру Champion of Champions 2026

Англійський снукерист Кайрен Вілсон став переможцем запрошувального турніру Champion of Champions 2026.

У фінальному матчі змагань у Лестері він у напруженій боротьбі здолав співвітчизника Кріса Вейкеліна з рахунком 10:8.

Снукер – Champion of Champions 2026

Фінал, 15 листопада

Кайрен Вілсон (Англія) – Кріс Вейклін (Англія) 10:8

Поєдинок проходив у форматі до десяти перемог. Вілсон потужно розпочав зустріч. У перших трьох фреймах він двічі робив "сотню" (135 та 115), а також серію на 87 очок.

AN EXCEPTIONAL START FROM THE WARRIOR! 🔥 Kyren Wilson scores 390 points without reply to kick off the final! 👏 @Sportsbetio #ChampOfChamps https://t.co/9DAQONBTkw — Champion Of Champions (@ChampOfChamps) November 15, 2026

Та все-таки Кріс старався не відпускати. На перерву між сесіями вони пішли за рахунку 6:3.

Після відновлення гри він виграв ще три фрейми поспіль і наблизився до титулу на відстань однієї партії – 9:3.

Проте Вейкелін не збирався здаватися. Кріс виграв п'ять фреймів поспіль і скоротив відставання до мінімуму – 8:9. Здавалося, фінал може перетворитися на одну з найгучніших сенсацій сезону, однак Вілсон зумів зупинити камбек суперника.

WHAT IS GOING ON!!!! @sportsbetio #ChampOfChamps https://t.co/8lN5jKCpN4 — Champion Of Champions (@ChampOfChamps) November 15, 2026

У 18-му фреймі Кайрен оформив блискучий сенчурі-брейк на 112 очок і поставив крапку в матчі.

10-8 🤝 WHAT A MATCH THIS HAS BEEN! 🤯 Wakelin's comeback was impressive, but it wasn't quite enough! @sportsbetio #ChampOfChamps https://t.co/BauMw69WE5 — Champion Of Champions (@ChampOfChamps) November 15, 2026

Таким чином, Вілсон уперше у кар'єрі виграв Champion of Champions, узявши реванш за поразку у фіналі цього турніру 2018 року.

Цей успіх став для Вілсона третім поспіль титулом. Перед Champion of Champions 2026 англієць виграв Northern Ireland Open та International Championship. Його переможна серія сягнула вже 16 матчів.

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"Воїн" отримав 150 тисяч фунтів стерлінгів, тоді як фіналіст турніру заробив 150 тисяч.

Нагадаємо, що на турнірі Кайрен обіграв Алі Картера (4:2), розгромив Чжао Сіньтуна (6:1), а в півфіналі здолав Шона Мерфі (6:4).