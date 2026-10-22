Фіаско колишнього чемпіона світу, виліт Хіггінса та Бреселя: результати Northern Ireland Open

У місті Белфаст, Північна Ірландія, завершилися матчі 1/16 фіналу престижного снукерного турніру Northern Ireland Open 2026.

У події брали захід 14 гравців із топ-16 світового рейтингу. Після вильоту Джона Хіггінса в грі за підсумками двох раундів залишилися лише Кайрен Вілсон і Марк Вільямс.

Чемпіон світу 2024 року у вівторок, 20 жовтня, обіграв Тепчаю Ун-Ну (4:2). Легендарний валлієць здолав Чжана Аньду (4:2) з Китаю.

Хіггінс поступився ще одному представнику Вельса Джеку Джонсу (2:4), який цього сезону ставав переможцем Ліги чемпіонів.

Джон Хіггінс WST

Продовжує дивувати Чун Ка Вай. Спочатку він обіграв Ронні О'Саллівана, а тепер розгромив Стюарта Бінгема (4:0) – чемпіона світу 2015 року. Чун за матч оформив "сотню" та дві серії на 50+. Найкращий підхід Бінгема – 32 очки.

Ka Wai Cheung is KRYPTONITE for World Champions! Ronnie O'Sullivan and Stuart Bingham both dispatched by the World #110. #NIOpen | @BetVictor https://t.co/Q5DGK7Muyl — WST (@WeAreWST) October 21, 2026

Завершив свої виступи і бельгієць Лука Бресель. Чемпіон світу 2023 року не впорався з Мартіном О'Доннеллом. Цей англієць у першому раунді залишив поза грою Джадда Трампа.

У цьому поєдинку було вдосталь помилок і тактичної боротьби. За шість фреймів на двох снукеристи лише раз показали серію на 50+ очок.

Снукер – Northern Ireland Open 2026

Другий раунд, 21 жовтня

Нагадаємо, Марк Аллен визнав, що проходить лікування в клініці з психічного здоров'я.