Визначився переможець Championship League 2026

У Лестері завершилася Championship League – перший рейтинговий турнір снукерного сезону-2026/27. Переможцем став валлієць Джек Джонс.

Вісім снукеристів, які пройшли два етапи, сформували два квартета півфіналістів.

Групу №1 виграв англієць Девід Гілберт. Другу сходинку посів Ноппонг Саенгкхам, з яким на другому етапі Юліан Бойко зіграв внічию.

Джонс став найкращим у групі №2. Зазначимо, що на першому етапі фіналіст ЧС-2024 обіграв Михайла Ларкова.

Гілберт потужно розпочав фінальну зустріч – Девід оформив сенчурі-брейк на 104 очки. Він також вів 2:1 за фреймами, але наступні два виграв Джонс.

Джек за перемогу отримає 33 тисячі фунтів. Гілберт збагатиться на 23 тисячі фунтів.

Нагадаємо, зірка снукеру незадоволений діями Томаса Тухеля на чолі збірної Англії в грі з Аргентиною.