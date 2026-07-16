Визначився переможець Championship League 2026
У Лестері завершилася Championship League – перший рейтинговий турнір снукерного сезону-2026/27. Переможцем став валлієць Джек Джонс.
Вісім снукеристів, які пройшли два етапи, сформували два квартета півфіналістів.
Групу №1 виграв англієць Девід Гілберт. Другу сходинку посів Ноппонг Саенгкхам, з яким на другому етапі Юліан Бойко зіграв внічию.
Джонс став найкращим у групі №2. Зазначимо, що на першому етапі фіналіст ЧС-2024 обіграв Михайла Ларкова.
Гілберт потужно розпочав фінальну зустріч – Девід оформив сенчурі-брейк на 104 очки. Він також вів 2:1 за фреймами, але наступні два виграв Джонс.
Джек за перемогу отримає 33 тисячі фунтів. Гілберт збагатиться на 23 тисячі фунтів.
Нагадаємо, зірка снукеру незадоволений діями Томаса Тухеля на чолі збірної Англії в грі з Аргентиною.