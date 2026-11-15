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Вілсон перервав невітшну серію: визначився другий фіналіст Champion of Champions

Руслан Травкін — 15 листопада 2026, 06:17
Вілсон перервав невітшну серію: визначився другий фіналіст Champion of Champions
x.com/ChampOfChamps

Англійський снукерист Кайрен Вілсон став другим фіналістом престижного інвайт-турніру Champion of Champions 2026. У півфінальному протистоянні він переміг свого співвітчизника Шона Мерфі з рахунком 6:4 та перервав серію з шести поспіль поразок від "Чарівника".

Снукер – Champion of Champions 2026
Півфінал, 14 листопада

Кайрен Вілсон (Англія) – Шон Мерфі (Англія) 6:4

Вілсон, який останніми тижнями перебуває у чудовій формі, підтвердив статус одного з головних фаворитів змагань. До зустрічі з Мерфі він виграв два рейтингові турніри поспіль – Northern Ireland Open та International Championship, а також розгромив у груповому фіналі першого номера світового рейтингу Чжао Сіньтуна (6:1).

Мерфі, своєю чергою, дістався півфіналу без жодної втраченої партії. Спочатку він розгромив Ронні О'Саллівана (4:0), а потім не залишив шансів Чан Бін'юю (6:0).

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Початок зустрічі залишився за Вілсоном. Англієць одразу продемонстрував високу результативність, оформивши сенчурі-брейк у 138 очок. У другому фреймі Мерфі мав можливість скоротити відставання, але невдало зіграв на жовтій кулі, чим скористався суперник.

Шон усе ж зумів відповісти серією у 82 очки, проте Вілсон перед перервою відновив комфортну перевагу – 3:1. Після повернення до столу Воїн продовжив домінувати. Брейки у 75 та 92 очки дозволили йому довести рахунок до розгромного 5:1. Здавалося, долю путівки до фіналу вже вирішено.

Однак Мерфі не збирався здаватися. Спочатку він вирвав перемогу в напруженому сьомому фреймі на кольорових кулях, а потім додав серії у 58, 46 та 83 очки. "Чарівник" скоротив відставання до мінімуму – 4:5, повернувши інтригу в протистояння.

Утім, вирішальне слово залишилося за Вілсоном. У десятому фреймі він зібрав серію у 110 очок, поставив крапку в матчі та нарешті здолав незручного суперника.

Таким чином, англієць перервав серію з шести поразок поспіль від Мерфі та виграв 15-й матч поспіль на професійному рівні.

У фіналі він зійдеться з Крісом Вейкліном, який на попередній стадії здолав Ніла Робертсона. Переможець отримає 150 тисяч фунтів. Фіналіст розбагатіє на 60 тисяч. 

снукер Шон Мерфі Кайрен Вілсон

Кайрен Вілсон

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