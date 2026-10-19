День гучних сенсацій у Белфасті: результати Northern Ireland Open

У місті Белфаст стартував престижний снукерний турнір Northern Ireland Open, який приніс чимало сенсацій.

У тринадцяти поєдинках дев'ять завершилися перемогами гравців, які посідають нижчі місця у світовому рейтингу.

Ранкова сесія розпочалася з поразок Сяо Годуна (№14) та Си Цзяхуея (№25). Останній поступився 18-річному Вану Сіньбо. У лютому цього року китайця обіграв Михайло Ларков у фіналі юнацького чемпіонату світу.

Джек Лісовскі розпочав захист титулу успіхом над Хуангом Цзяхао.

Під час денної сесії турнір залишили досвідчений Стівен Магвайр (№33), іранець Хоссейн Вафаеї (№32) та Гері Вілсон (№27). Останні двоє програли свої матчі в десайдері.

Марк Селбі (№5) вів у рахунку 2:1 у протистоянні з Луїсом Хіткоутом. У четвертому фреймі зірка снукеру поступалася, але за рахунку 38:67 зробила брейк на 26 очок. На столі залишалися лише рожева (6 очок) та чорна (7 очок) кулі.

Louis Heathcote, that is ridiculous 🫢 #NIOpen @BetVictor https://t.co/HHhLLvRMxJ — WST (@WeAreWST) October 18, 2026

"Жартівник із Лестера" схибив, а суперник наступним ударом забрав фрейм. Після 15-хвилинної перерви Луїс виграв ще два фрейми та пробився до наступного раунду.

Алі Картер (№16) розгромно поступився Сюй Си – 0:4. Вибув у першому раунді й Ніл Робертсон (№4). Його здолав 43-річний Рікі Волден.

Завершували ігровий день поєдинком Шон Мерфі (№7) та Ліам Девіс. 20-річний валлієць на аматорському рівні ставав чемпіоном світу у вікових категоріях U-16, U-18 та U-21, а тепер нарешті прогресує і в мейн-турі.

Ліам у кожному виграному фреймі робив результативні серії, а перемогу закріпив сенчурі-брейком на 108 очок.

Снукер – Northern Ireland Open 2026

Перший раунд, 18 жовтня

Нагадаємо, що через медичні причини турнір у Північній Ірландії пропускає У Іцзе – чинний чемпіон світу.