Вілсон висловився про впевнену перемогу над Сіньтуном
Англієць Кайрен Вілсон без особливих проблем розібрався з Чжао Сіньтуном (6:1) під час турніру Champion of Champions 2026. Зірковий снукерист після гри висловив задоволення своєю грою.
Слова Кайрена цитує пресслужба WST.
"Це був один із найкращих моїх виступів. Він перший номер світового рейтингу, тому щоб перемогти, потрібно грати на такому ж рівні, інакше на тебе чекає поразка.
Я засмутився, що не зміг досягти результату 6:0, але припустився помилки, не забивши червону кулю, інакше це безперечно було б моїм кращим виступом.
Мені подобається грати проти Чжао. Він знає, як правильно грати, як, мені здається, я і намагаюся, і завдяки цьому ми можемо взаємодіяти та набирати обертів".
Вілсон не програє вже 14 поєдинків поспіль. "Воїн" приєно здивований такою серією.
"Рівень конкуренції в снукері неймовірно високий, тому 14 перемог поспіль це приголомшливо. Це були великі турніри, тож нехай так буде й надалі".
Суперником Вілсона у півфіналі буде Шон Мерфі. "Чарівник" досить легко розібрався з Ронні О'Салліваном та Чаном Бінью.