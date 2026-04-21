Триразовий чемпіон світу виходить на матч під пісню про вбивство дівчини. Для його країни це аналог "Червоної рути"

Ми звикли, що власну музичну тему мають передусім боксери. Наприклад, пісня "Браття" Василя Жадана асоціюється з Олександром Усиком, а "Can't Stop" гурту Red Hot Chili Peppers – з Володимиром Кличком.

Втім, свої музичні теми мають і гравці у снукер, коли виходять до столу зі своїх румів.

Марк Вільямс – триразовий чемпіон світу і фігура неймовірного значення для Вельсу – йде під композицію, в якій немає жодної згадки ні про снукер, ні про спорт. Ба більше, її сюжет доволі трагічний: невзаємне кохання, зрада і вбивство.

Читайте також : Відео Фото Він не був у барбера 10 років: зірковий ведучий яскравими жартами анонсував зірку снукеру

Його вибір – хіт Тома Джонса "Delilah" (відомий також піснями "Sex Bomb", "She's a Lady", а "You're My World" – мій фаворит у його творчості).

85-річний Джонс – справжня ікона для Вельсу. Кавалер Ордена Британської імперії, артист, чиї платівки розійшлися тиражем понад 100 мільйонів копій, з’являвся у "Сімпсонах", фільмі Тіма Бертона, шановний гість на ТБ-шоу та різних заходах.

Якщо коротко: у речитативі співається про чоловіка, який бачить зраду коханої й, не стримавши емоцій, убиває її ножем.

У приспіві ліричний герой із жалем вигукує:

"My, my, my, Delilah!

Why, why, why, Delilah?

So before they come to break down the door...

Forgive me, Delilah, I just couldn't take any more."

Здавалося, до чого тут снукер, але ж якби лише цей вид спорту...

Підтримка для регбістів, неофіційний гімн Сток Сіті, мотивація для колишнього чемпіона світу з боксу

Попри драматичний зміст, пісня ідеально підходить для хорового виконання. Саме тому вона швидко стала популярним "зарядом" серед уболівальників. Це прекрасно розумів і сам Джонс, який не раз виступав перед матчами збірної Вельсу з регбі.

Її часто можна почути на стадіоні "Мілленіум" у Кардіффі. Фанати "червоних драконів" охоче виконують її навіть без присутності співака. Своєрідний валлійський аналог "Червоної рути".

Водночас останніми роками з’являються й критики такого "гімну". Зокрема, політик Дафід Іван закликав переглянути доречність пісні на стадіонах, зазначивши, що її текст "тривіалізує ідею вбивства жінки".

Популярною є "Delilah" і на стадіоні "Britannia Stadium", де виступає Сток Сіті. Фанати почали співати її ще в 1970-х роках. Цікаво, що з часом вони трохи змінили текст, прибравши згадку про ніж.

Особливо атмосферно це звучало на "Вемблі" під час фіналу Кубку Англії-2011. Хоча трофей тоді здобути не вдалося (поразка від Манчестер Сіті 0:1), виконання запам’яталося багатьом.

До речі, неофіційним гімном Манчестер Сіті є "Blue Moon" (виконували Боб Ділан, Сінді Лаупер, Род Стюарт), а одна з найвідоміших футбольних пісень світу – "You’ll Never Walk Alone" – міцно асоціюється з Ліверпулем, хоча "Біттлз" не створювали її для трибун "Енфілда", хоч і самі походять із цього міста.

Під "Delilah" на ринг виходить і Натан Хіні (19-2, 6 КО). Тут усе логічно: колишній чемпіон світу за версією IBO та ексчемпіон Великої Британії в середній вазі родом зі Сток-он-Трента і з дитинства підтримує місцевий клуб.

Марк і Том – не найкращі друзі, але точно великі шанувальники один одного

Після перемоги в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025 над Джоном Хіггінсом Вільямс зізнався, що налаштовувався на матч, слухаючи пісні свого земляка:

"Сьогодні вранці, готуючись, я просто постійно наспівував пісні Тома Джонса "Delilah" та "A boy from nowhere". У кімнаті підготовки я грав і співав ці дві пісні знову і знову, просто щоб тримати концентрацію".

У 2023-му Вільямс розповідав, що легендарний співак стежить за його виступами й навіть запрошував на концерт:

"Том любить дивитися снукер, і якщо я добре граю, він завжди дзвонить мені і каже: "Молодець". Коли я виграв титул чемпіона світу у 2018 році, він змусив мене прийти на один із його концертів у Кардіффі та вийти на сцену з трофеєм. Це було для мене більш нервовим, ніж грати у фіналі чемпіонату світу, але було чудово дивитися, як він співає".

Дружина Марка, Том Джонс, Марк Вільямс Instagram

Ще у 2003-му, задовго до знайомства з Джонсом, "Delilah" допомогла Вільямсу зберегти холоднокровність у фіналі чемпіонату світу проти Кен Догерті (18:16).

"За рахунку 16:16 я наспівував пісні про себе. Я співав пісню Тома Джонса "Delilah". Я просто намагався відволіктися від арени, натовпу, від усього".

51-річний Вільямс – найстарший учасник цьогорічної світової першості. Турнір він розпочав із перемоги над молодшим на 29 років Антоні Ковальські.

Загалом Марк тричі ставав чемпіоном світу, а торік дійшов до фіналу. Востаннє він вигравав титул у 2018-му. За кілька днів до старту турніру снукерист, відомий своїм гумором і невимушеним стилем, пообіцяв у разі перемоги прийти на пресконференцію голим – і таки виконав обіцянку.

Тепер же він заявив, що у випадку нового тріумфу пробіжиться голим ділянкою траси М4 між Лондоном і Кардіффом – і, зважаючи на його характер, це вже не здається жартом. Щоправда, виграти титул явно буде непросто.