Визначився переможець турніру Players Championship 2026

У місті Телфорд (Англія) завершилився турнір Players Championship 2026. На ці змагання кваліфікувалися 16 снукеристів, які мали найбільше набраних очок у сезоні-2025/26.

Фіналістами стали зірковий ветеран Джон Хіггінс і чинний чемпіон світу Чжао Сіньтун. У вирішальній грі тріумф здобув представник Піднебесної (10:7).

Символічно, що шотландець взагалі не мав права грати в Телфорді, оскільки йде 17-м у сезонному рейтингу, але його врятувала відмова Ронні О'Саллівана.

"Чарівник із Вішоу" скористався шансом і дійшов до матчу за трофей, де добре себе проявив. Денна сесія між гравцями завершилася з рахунком 4:4.

Продовжилася боротьба й далі. Джон брав більше досвідом, тоді як "Циклон" вигравав фрейми за рахунок чудових серії. Здавалося, що ветеран переможе, коли рахунок став 7:6 на його користь, але після цього китаєць діяв мегасолідно.

Особливо вдало Чжао провів останні три фрейми. Спочатку були дві "сотні" (104 та 126), а потім закріпив це серією на 92 очки.

Чжао Сіньтун WST

Снукер – Players Championship 2026

22 лютого, фінал

Чжао Сіньтун (Китай) – Джон Хіггінс (Шотландія) 10:7

50-річний Хіггінс втратив можливість стати найстаршим переможцем рейтингового турніру в історії снукеру. Він став другим найстаршим фіналістом після Рекса Вільямса, якому було 53 роки у матчі за титул Grand Prix 1986 року, який він програв Джиммі Вайту.

Для 28-річного Чжао це вже п'ятий рейтинговий турнір за кар'єру. Два тижні тому він став переможцем World Grand Prix 2026.