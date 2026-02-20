Трамп завадив півфіналу 50-річних: результати Players Championship

У місті Телфорд (Англія) завершилися перші матчі 1/4 фіналу Players Championship 2026, в якому за перемогу змагаються 16 найкращих гравців за набраними очками в сезоні-2025/26.

У денній сесії ветеран гри Джон Хіггінс зійшовся з Крісом Вейкліним. Рахунок був 2:2, але потім 50-річний шотландець хоч і не сяяв, але діяв упевненіше, здобувши перемогу з рахунком 6:3.

Успіх забезпечив Хіггінсу 91-й півфінал за його тривалу кар'єру.

У вечірній сесії грали Джадд Трамп і Марк Вільямс. 50-річний валлієць поступався англійцю 8-15 в особистих зустрічах. Схоже, це добре його змотивувало, адже перший фрейм він забрав сильним брейком на 141 очок.

Перший номер світового рейтингу не посипався. "Туз" виграв чотири партії поспіль. Утім, Марк повернув інтригу – 3:4. Трамп свого не відпустив, забравши два наступні фрейми.

"Я грав добре. Жоден аспект моєї гри не був поганим, і я програв 3:6. Це показує, наскільки він хороший. Якщо він так гратиме, то його неможливо буде перемогти. Що я можу сказати? Який гравець", – резюмував свою невдачу Вільямс.

Снукер – Players Championship 2026

19 лютого, 1/4 фіналу

Джон Хіггінс (Шотландія) – Кріс Вейклін (Англія) 6:3

Джадд Трамп (Англія) – Марк Вільямс (Вельс) 6:3

Результати першого дня Players Championship 2026.

Результати другого дня Players Championship 2026.

Призовий фонд складає 500 тисяч фунтів, 150 тисяч – переможцю. Фіналіст збагатиться на 70 тисяч.