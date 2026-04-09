Легенда снукеру назвав трьох фаворитів чемпіонату світу

Північноірландець Денніс Тейлор, який став чемпіоном світу в 1985 році, вважає, що Чжао Сіньтун, Ронні О'Салліван і Джадд Трамп – головні фаворити World Snooker Championship 2026.

Слова Тейлора передає The Mirror.

"Я збираюся поставити на те, що Чжао Сіньтун переможе "прокляття Крусібла". Це була б велика історія. Він був би першим гравцем, який коли-небудь це зробив, і я думаю, що він може, тому що він здатний на це. Мені просто подобається, як він грає. Він просто такий цілісний гравець, і за ним чудово спостерігати", – сказав Тейлор.

"Прокляття Крусіблу" – це тенденція, за якої чинний чемпіон світу зі снукеру не може захистити титул наступного року в театрі "Crucible".

Зірка снукеру 1970-х та 1980-х років також не виключає, що й Джадд Трамп добре себе проявить.

"Коли думаєш про талант, то він номер один у світі, і він виграв лише один титул чемпіона світу… Йому цілком справедливо знову виграти. Тому я б обрав Чжао Сіньтуна своїм фаворитом, Ронні – другим, а потім Джадда Трампа. Я б не вибрав нікого, окрім цієї трійки", – додав він.

Чемпіонат світу зі снукеру стартує 18 квітня. Подія відбувається в театрі "Крусібл" у місті Шеффілд.