Сіньтун шокує Мерфі, Селбі поступився: визначилися півфіналісти Players Championship

У місті Телфорд (Англія) завершилися ще два матчі 1/4 фіналу Players Championship 2026, в якому за перемогу змагаються 16 найкращих гравців за набраними очками в сезоні-2025/26.

У денній сесії зійшлися Чжао Сіньтун та Шон Мерфі. На перерву снукеристи пішли за рахунку 2:2.

Китаєць потім зробив брейк на 142 очки, а після цього забрав ще два фрейми. Мерфі зумів скоротити розрив, але чемпіон світу довів справу до перемоги.

У вечірній сесії зустрічалися два Марка. Фаворитом, напевно, був Селбі, але путівку далі здобув Аллен.

Північноірландець у кожному зі стартових п'яти фреймів робив залікову серію (70, 67, 53, 74, 130). За такої гри у Селбі не було шансів, але "Жартівник із Лестера" не здавався.

Англієць відіграв два фрейми, а потім міг повертати інтригу до максмумуму, але боротьба на останній червоній кулі, а після цього на жовтій завершилася невдачею.

Снукер – Players Championship 2026

20 лютого, 1/4 фіналу

Чжао Сіньтун (Китай) – Шон Мерфі (Англія) 6:3

Марк Аллен (Північна Ірландія) – Марк Селбі (Англія) 6:2

Півфінальні пари

Призовий фонд складає 500 тисяч фунтів, 150 тисяч – переможцю. Фіналіст збагатиться на 70 тисяч.