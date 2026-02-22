Чотириразовий чемпіон світу назвав головну зірку снукеру сучасності

Досвідчений ветеран снукеру Джон Хіггінс вважає, що Джадд Трамп має повне право вважатися головною зіркою цього виду спорту. Шотландець вважає, що "Туз" заслужив це своїми результатами.

Слова Джона цитує Metro.co.uk.

"Буду чесний. Я чую багато розмов на цю тему і не розумію, що ще Джадд Трамп має зробити у грі, щоб його офіційно визнали наступним прапороносцем снукера. Адже він виграв стільки ж, скільки і будь-який інший топ-гравець", – заявив Хіггінс.

Напарикінці січня Джадд Трамп завоював 31-й рейтинговий титул у своїй кар'єрі, перемігши на German Masters. Тільки Ронні О'Салліван (41), Стівен Хендрі (36) та сам Хіггінс (33) виграли більше рейтингових турнірів.

У 2019 році Джадд став чемпіоном світу, але це залишається його єдиною перемогою у "Крусіблі", що часто використовується його критиками як привід для докорів.

"Можливо, він не женеться за титулами чемпіона світу, але я впевнений, що вони прийдуть. Враховуючи кількість виграних ним титулів, його стиль гри та те, що він стильний молодий хлопець – я не розумію, чому його статус лідера гри не наголошують частіше", – додав шотландець.

"Чарівник із Вішоу" розуміє, що Джадда обожнюють в інших країнах світу, а ось на британських островах він немає такого визнання. Ймовірно, через свою спокійну поведінку.

"Він просто порядний молодий хлопець, який ніколи не замішаний у скандалах. Я знаю, що він дуже популярний у Китаї. Має багато шанувальників у Європі. Але, можливо, британська публіка хоче бачити таких хлопців, як Алекс Хіггінс, Джиммі Уайт чи Ронні. Можливо, їм потрібен гравець із певними скелетами в шафі, який потрапляє у скандали, за якого можна було б палко вболівати", – резюмував Джон.

Вчора, 21 лютого, вони зіграли між собою півфінал Players Championship 2026. Перемогу в запеклому матчі отримав Хіггінс (6:5).

50-річний Джон чотири рази ставав чемпіоном світу (1998, 2007, 2009, 2011).