Обидва матчі затягнулися на 11 фреймів: визначилися фіналісти Players Championship
У місті Телфорд (Англія) завершилися півфінальні поєдинки Players Championship 2026, в якому за перемогу змагаються 16 найкращих гравців за набраними очками в сезоні-2025/26.
У першій грі зійшлися Джадд Трамп і Джон Хіггінс. Фаворитом був №1 світового рейтингу, але 50-річний шотландець почав доводити, що ще має порох у порохівницях.
"Чарівник із Вішоу" розпочав зустріч трьома заліковими серіями, що дозволило мати перевагу 3:0. Потім гравці обмінялися перемогами, а далі рахунок став інтригуючим – 3:4.
З кожним фреймом "Туз" почав нагадувати себе, але серійність була слабкою. За рахунку 5:4 Джон міг забивати матч-бол, але губи лузи "виплюнули" кулю, після чого Джадд зрівняв рахунок.
Емоційна перевага перейшла до англійця. Здавалося, що він не відпустить тріумф. Трамп мав солідну перевагу в очках 44:6, але не забив червону (1 бал) кулю з хорошим виходом на чорну(7 балів). Через такий промах №1 у світі дуже сильно розізлився.
Після цього Джон видав серію на 65 очок, забравши фрейм і путівку до фіналу.
В іншому півфіналі зустрілися Чжао Сіньтун і Марк Аллен. Обидва гравці зробили по три серії на 50+ очок. Північноірландець зробив і "сотню", а китаєць – дві.
У цьому поєдинку також вистачало драми. Все також вирішувалося на десайдері, де більш успішним виявився чинний чемпіон світу.
Зазначимо, що на рейтинговому турнірі Аллен і Сіньтун зійшлися вперше з 2017-го. Тоді на International Championship молодий представник Піднебесної зазнав поразки – 4:6.
Джадд Трамп (Англія) – Джон Хіггінс (Шотландія) 5:6
Чжао Сіньтун (Китай) – Марк Аллен (Північна Ірландія) 6:5
Переможець турніру збагатиться на 150 тисяч фунтів. Фіналіст отримає 70 тисяч. Трамп та Аллен здобули по 35 тисяч призових.