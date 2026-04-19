Сіньтун визнав проблеми у власній грі після складного старту на чемпіонаті світу

Чинний чемпіон світу зі снукеру Чжао Сіньтун у першому раунді World Snooker Championship 2026 переграв англійця Ліама Хайфліда (10:7). Китаєць визнав, що провів не ідеальний матч.

Його слова передає пресслужба WST.

"Моя гра залишала бажати кращого, а напруга була колосальною.

Ситуація кардинально відрізнялася від попередніх виступів, все було інакше. "Крусібл" завжди підносить сюрпризи. Я щиро радий своєму успіху. Мені вдалося зберегти самовладання, хоча пара простих помилок все ж таки прослизнула.

Сьогодні я почував себе впевненіше. Але статус чинного чемпіона тиснув.

Ключовим моментом став 11 фрейм. Вигравши його, я вийшов уперед 6-5, що надало мені віри у підсумковий успіх. Перший раунд завжди є справжнім випробуванням.

Я віддчув ​​гордість, коли мене представили перед залом. Найбільше я хотів продовжити боротьбу і уникнути поразки", – заявив Чжао.