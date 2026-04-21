Титулований снукерист пояснив, чому Сіньтун може стати чемпіоном світу вдруге поспіль

Чемпіон світу зі снукеру 2010 року Ніл Робертсон вважає, що китаєць Чжао Сіньтун є фаворитом World Snooker Championship 2026.

Слова австралійця цитує Sportinglife.com.

"Я думаю, що Сіньтун має бути фаворитом. Він, ймовірно, зараз у головах кількох гравців. Гравці виходитимуть на матчі проти Сіньтуна, не зовсім знаючи, як їм діяти. Я думаю, що це пов'язано з його манерою гри. Він домінує у фреймах та матчах. Він перемагає своїх суперників. Я бачив це проти певних гравців протягом багатьох років, коли я грав. Я знаю, що суперники будуть нервувати, коли у них буде фреймбол або якщо у них буде шанс перемогти", – заявив Ніл.

Роберстон додав, що Чжао почуває себе комфотно та впевнено, що закріплює його статус фаворита.

"У Сіньтуна чудовий настрій. Здається, ніщо його особливо не турбує. Він зараз дуже впевнений у собі, тому буде цікаво подивитися, як люди гратимуть проти нього. Цього року буде захопливий турнір. Я думаю, що багатьом гравцям є що довести. Але я вважаю, що Сіньтун має бути фаворитом", – додав 44-річний австралієць.

Нагадаємо, що Сіньтун мав проблеми у першому раунді з Ліамом Хайфілдом.

Зазначимо, що існує "Прокляття Крусіблу". Це коли гравець, який вперше стає чемпіоном світу, на наступний рік не може захистити свій титул у легендарному театрі міста Шеффілд, де світова першість проходить ще з 1977-го.

Багато хто вважає, що саме Чжао під силу його зруйнувати.

Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".