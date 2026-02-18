Хіггінс розібрався з Робертсоном, Селбі дотис Лісовскі: результати Players Championship

У місті Телфорд (Англія) розпочався турнір Players Championship 2026, в якому за перемогу змагаються 16 найкращих гравців за набраними очками в сезоні-2025/26.

Шотландець Джон Хіггінс не проходив на ці змагання, але його врятувала відмова Ронні О'Саллівана.

"Чарівник із Вішоу" довів, що не даремно замінив свого колегу з "Класу 92". 50-річний гравець досить впевнено розібрався з Нілом Робертсоном. Австралієць зумів узяти лише один фрейм.

В іншому матчі денної сесії Марк Аллен показав молодому У Іцзе, що він хоч і талановитий хлопець, але клас і стабільність перемагають яскравість. Китаєць був бліддою тінню самого себе останніх 2-3 місяців. "Пістолет" зробив чотири серії на 50+ очок, що і дозволило виграти матч із рахунком 6:3.

Кріс Вейклін помилявся, але якщо відчував ритм, то діяв упевнено. Залікові серії (87, 58, 52, 104, 101) підтверджують це. Сяо Годун зумів забрати 2 фрейми престижу.

Марк Селбі та Джек Лісовскі видали англійське дербі. "Джекпот" у другій половині гри наблизився впритул – 3:4. Марк у наступному фреймі відповів потужним тотал кліренсом на 136 очок (найкращий брейк дня!), а потім і закрив гру на куражі.

Снукер – Players Championship 2026

17 лютого, 1/8 фіналу

Зазначимо, що минулорічний переможець Players Championship Кайрен Вілсон не зумів кваліфікуватися на турнір цього року.

Призовий фонд складає 500 тисяч фунтів, 150 тисяч – переможцю. Фіналіст збагатиться на 70 тисяч.