Семиразовий чемпіон світу оцінив шанси Сіньтуна здолати "Прокляття Крусібла"

Колишня зірка снукеру Стівен Хендрі, який сім разів ставав чемпіоном світу, оцінив шанси Чжао Сіньтуна здолати "Прокляття Крусіблу". Шотландець вірить, що 29-річний китаєць може це зробити.

Про це Хендрі розповів в ексклюзивному коментарі для Metro.co.uk.

"Я думаю, що він зможе. На мою думку, багато що залежить від жеребкування – може випасти складний суперник.

Неважливо, наскільки він спокійний. Коли ти спускаєшся тими сходами як чинний чемпіон, це величезна подія. Але я не думаю, що для нього це буде настільки важливою подією.

якщо він отримає дуже складну сітку в першому раунді і буде трохи нервувати, він може вилетіти.

Якщо він це подолає, думаю, у другому раунді йому доведеться зіграти з Дінем Джуньху, що буде цікавим поєдинком. Пройди перші два раунди – і раптом ти вже у чвертьфіналі.

Думаю, він це зможе. Чи є він моїм абсолютним фаворитом? Ні. Але не здивуюся, якщо він зможе", – сказав Стівен.