Семиразовий чемпіон світу оцінив шанси Сіньтуна здолати "Прокляття Крусібла"

Руслан Травкін — 14 квітня 2026, 02:07
Колишня зірка снукеру Стівен Хендрі, який сім разів ставав чемпіоном світу, оцінив шанси Чжао Сіньтуна здолати "Прокляття Крусіблу". Шотландець вірить, що 29-річний китаєць може це зробити.

Про це Хендрі розповів в ексклюзивному коментарі для Metro.co.uk.

"Я думаю, що він зможе. На мою думку, багато що залежить від жеребкування – може випасти складний суперник.

Неважливо, наскільки він спокійний. Коли ти спускаєшся тими сходами як чинний чемпіон, це величезна подія. Але я не думаю, що для нього це буде настільки важливою подією.

якщо він отримає дуже складну сітку в першому раунді і буде трохи нервувати, він може вилетіти.

Якщо він це подолає, думаю, у другому раунді йому доведеться зіграти з Дінем Джуньху, що буде цікавим поєдинком. Пройди перші два раунди – і раптом ти вже у чвертьфіналі.

Думаю, він це зможе. Чи є він моїм абсолютним фаворитом? Ні. Але не здивуюся, якщо він зможе", – сказав Стівен.

Театр "Крусібл" у Шеффілді приймає ЧС із 1977 року. За 49 років снукерист, який вперше за кар'єру виграв титул, не може захистити його. Ба більше – було лише два фінали (Джо Джонсон у 1987-му та Кен Догерті в 1998-му). В інших випадках "нові" чемпіони вибували значно раніше.

Особливо показові останні два сезону. Лука Бресель після титулу в 2023-му на наступний рік вибув після першої гри. Кайрен Вілсон, чемпіон 2024-го, через рік також вилетів відразу. 

Раніше Кайрен пояснив, чому ЧС-2026 буде дуже цікавий. 

