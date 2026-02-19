Трамп розгромив суперника, Сіньтун відігрався з 2:5: результати Players Championship

У місті Телфорд (Англія) завершився другий день турніру Players Championship 2026, в якому за перемогу змагаються 16 найкращих гравців за набраними очками в сезоні-2025/26.

У денній сесії Джадд Трамп і Шон Мерфі не залишили шансів суперникам із Піднебесної.

Чжоу Юелун та Чжан Аньда на двох взяли лише 1 фрейм. Лідер світового рейтингу Трамп оформив п'ять залікових серії. Особливо вдало він провів фрейм №5, зробивши брейк на 117 очок.

Мерфі діяв не так серійно, але досить солідно. Дві серії 50+ (88 та 81) і потужний брейк на 120 очок.

У вечірніх матчах інтриги було більше. Легендарний валлієць Марк Вільямс програв два фрейми Баррі Хокінсу.

А ось чинний чемпіон світу Чжао Сіньтун був близький до вильоту. Англієць Елліот Слессор досить неочікувано вів 5:2. Задля проходу далі треба було взяти один фрейм.

"Циклон" брейком на 117 очок зробив рахунок 3:5, а в наступних фреймав Елліот робив помилки, чим китаєць користувався, вміло використовуючи підходи до столу.

Снукер – Players Championship 2026

18 лютого, 1/8 фіналу

Пари 1/4 фіналу

Результати першого дня Players Championship 2026

Призовий фонд складає 500 тисяч фунтів, 150 тисяч – переможцю. Фіналіст збагатиться на 70 тисяч.