О’Салліван визнав слабкий рівень, китайці домінують: підсумки World Grand Prix 2026

У Гонконзі на арені "Кай Так Арена" завершився престижний турнір World Grand Prix 2026.

Цей захід є одним із найвагоміших у професійному турі, адже загальний призовий фонд складає аж 700 тисяч фунтів, із яких 180 тисяч дістаються переможцю.

Тріумфатором став чинний чемпіон світу Чжао Сіньтун, однак World Grand Prix запам'ятався не лише цим. Детальніше – в огляді від "Чемпіона".

Китайці домінують. Потужний фінал Сіньтуна

Суперником 28-річного "Циклона" у фіналі був його земляк Чжан Аньда. Ба більше – усі чотири півфіналісти представляли Китай. Такий випадок стався вперше в історії турніру. Уже роками експерти та вболівальники говорять про неминуче домінування китайських снукеристів – і результати останніх сезонів лише підтверджують ці побоювання.

HISTORY! 🇨🇳



For the first time ever in a ranking event, there will be four Chinese semi-finalists! 👊



Zhao Xintong, Zhou Yuelong, Zhang Anda & Xiao Guodong will compete to win the World Grand Prix this weekend! 🏆 pic.twitter.com/5pfiGS5v3D — WST (@WeAreWST) February 6, 2026

До очного протистояння у фіналі перевага в особистих зустрічах була на боці 34-річного "Mighty Mouse" – 2:1. Втім, фаворитом усе ж вважався Чжао.

Денна сесія завершилася бойовою нічиєю – 4:4. Але після перерви Сіньтун увімкнув режим чемпіона. "Циклон" провів феєричний матч: п'ять сенчурі-брейків (130, 145, 111, 134, 131) та ще чотири залікові серії, найменша з яких – 65 очок.

Для Аньди це вже третя невдача у фіналах: раніше були English Open 2023 (поразка Джадду Трампу) та Players Championship 2024 (поразка Марку Аллену). Водночас не варто забувати, що у 2023 році він виграв International Championship, де доволі впевнено розібрався з Томом Фордом (10:6) у боротьбі за титул.

Сіньтун же, навпаки, не знає гіркоти поразок у вирішальних матчах.

Востаннє Чжао програвав фінал ще в аматорському статусі у 2015 році. Можливо, ця серія виглядає дещо умовною, адже значний період кар'єри він пропустив через дискваліфікацію. Та факт залишається фактом – у фіналах Сіньтун нестримний.

Ронні програє. Легенда визнає свою слабкість

Початок сезону-2025/26 для Ронні О'Саллівана виглядав багатообіцяюче: мінімальна поразка від Кайрена Вілсона за яскравої гри на Shanghai Masters, а також фінал Saudi Arabia Masters. Проте далі все пішло шкереберть.

Часті зняття з турнірів, а там, де "Ракета" все ж виходив до столу, він рідко вражав. Перемоги траплялися, але здебільшого не над топовими суперниками, а вильоти відбувалися вже на ранніх стадіях.

Під час World Grand Prix 50-річний О'Салліван зізнався, що "він уже не такий чудовий гравець". І з цим складно не погодитися. Виліт від Сяо Годуна (3:5) це лише підтверджує.

Англієць мріє про восьмий титул чемпіона світу. До кінця квітня (старт ЧС – прим.) залишається зовсім мало часу, але з таким підходом ані сам Ронні, ані багатотисячна армія його фанатів, схоже, не побачать цього року рекордної перемоги в "Крусіблі".

"Да Вінчі сукна" продовжує гнути свою лінію. Він знявся з Players Championship, очевидно вважаючи, що тренування кращі за ігрову практику з її спортивним і ментальним напруженням.

Так, у сезоні-2012/13 О'Салліван став чемпіоном світу, пропустивши весь сезон. Але визнаймо: Ронні не молодшає, а рівень опозиції – навпаки, стрімко зростає. Настали часи, коли при жеребкуванні з топ-16 (проходять напряму – прим.) у першому раунді чемпіонату світу саме "Ракета" може стати найжаданішим суперником для тих, хто пройде кваліфікацію.

Графік перельотів відправляє топів у турбулентність

Турнір у Берліні завершився 1 лютого, а подія в Гонконзі стартувала вже третього числа. Можна, звісно, казати, що снукер – це не 90 хвилин на футбольному полі й не 12 раундів у боксі. Але навантаження на ноги та спину тут теж колосальне. А ще – переліт фактично на інший кінець світу.

Не дивно, що Джадд Трамп і Шон Мерфі, які розіграли між собою German Masters, після 13-14-годинного перельоту виглядали блідими тінями самих себе.

"Туз" поступився Юаню Сіцьзюню (2:5), Мерфі – Пану Цзюньсюю (1:5). Ніл Робертсон, півфіналіст German Masters, підтримав цей "перформанс", повністю проваливши матч проти Джека Джонса (1:5).

До речі, валлієць подарував глядачам і мемний момент, коли заплутався в декораціях перед виходом до столу.

Вибув у першому раунді й Кайрен Вілсон, який програв Сяо Годуну (2:5). І якщо Трамп та Мерфі відреагували досить стоїчно, то "Воїн" був відверто незадоволений графіками.

"Чесно кажучи, мені шкода цей турнір. Я думаю, що World Grand Prix у Гонконгу заслуговує на краще. Прямо з Німеччини сюди приїхати дуже й дуже складно. Мені ще й сказали, що мій матч перенесли із середи на вівторок. Тож так – поганий графік", – зізнався переможець World Snooker Championship 2024.

Хвилина мовчання

На другий день турніру з Іспанії надійшла сумна звістка. Колишній професіонал, переможець UK Championship 1979, а також коментатор снукеру на BBC з 1994 року Джон Вірго пішов у засвіти.

У соцмережах зірки цього виду спорту віддали йому шану, а на турнірі організували хвилину мовчання.

190-сантиметровий Вірго запам'ятався яскравим гумором під час виставкових матчів. Свою гостроту він переніс і в експертну студію, і в коментаторську кабінку. Недарма за ним закріпився негласний титул "The Voice of Snooker".

Що далі?

По-перше, найцікавіша подія для українських уболівальників запланована на 11 лютого. Юліан Бойко зіграє матч кваліфікації на World Open.

Суперником стане грізний і досвідчений Роберт Мілкінс. Англієць уже не такий солідний, як десяток років тому, але недооцінювати його точно не варто.

Кілька місяців тому наш земляк вів 3:0, але потім віддав чотири фрейми поспіль. Цього разу Юліану потрібно зіграти ще впевненіше й не втрачати ритм.

А вже 17 лютого стартує Players Championship. За титул боротимуться 16 снукеристів із найкращим сезонним рейтингом. Як уже зазначалося, О'Салліван знявся, тож путівка дісталася Джону Хіггінсу. Що ж, хочеться вірити, що шотландець постоїть за честь "Класу 92".