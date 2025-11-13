Бреза-Буше вперше прокоментувала скандал із шахрайством Сімон

Олімпійська чемпіонка з масстарту Жюстін Бреза-Буше, яка зараз тренується з французькою командою в Бессансі, на своїй пресконференції розповіла про справу про шахрайство з кредитними картками за участю Жульї Сімон.

Її слова цитує Lequipe.fr.

"Для мене важливо, щоб уболівальники та ЗМІ розуміли, що насправді сталося, а не просто поширювали неправду", – заявила Жюстін.

Бреза-Буше зазнала критики в соціальних мережах, оскільки багато хто звинуватив її в тому, що вона все це розпочала. Журналіст поцікавився в біатлоністки, як вона це пережила.

" Це не завжди легко, бо я людина, і бувають речі, які говорять чи пишуть, але які є несправедливими та неправдивими, іноді наклепницькими. У такі моменти важко це сприйняти. Я намагаюся відступити від усього цього", – додала вона.

Потім у неї запитали, як вона відноситься до вироку щодо Сімон. Жулья пропустить місяць і зможе повернутися вже на другому етапі Кубку світу.

"Було рішення, і ми можемо сказати, що воно дозволяє нам ще більше зосередитися на спортивній складовій. Я щиро поважаю спортсменку. У цьому немає жодних проблем. Поки мене також поважають, і я можу виконувати свою роботу, поки моїй спортивній кар'єрі нічого не заважає, то немає жодних проблем", – резюмувала Бреза-Буше.

Нагадаємо, Жулья була дискваліфікована на шість місяців дисциплінарним комітетом Французької федерації лижного спорту, але п'ять місяців – умовно. Вона пропустить лише один етап Кубку світу.

Крістіан Борель, адвокат Сімон, повідомив, що спортсменка не буде оскаржувати рішення дисциплінарного комітету FFS.

Підозру у фінансовому шахрайстві біатлоністка збірної Франції отримала ще влітку 2023 року. Це сталося після скарги від її партнерки по команді, Жюстін Бреза-Буше, яка стверджувала, що Сімон нібито використала її банківську картку для оплати купівлі в інтернеті.

Сімон була визнана винною та отримала вирок у вигляді 3 місяців тюремного терміну умовно та штрафу у вигляді 15 тисяч євро.

За даними французьких слідчих, на рахунку Жульї Сімон були значні кошти, коли вона замовляла товари, які вона оплатила викраденою кредитною карткою Жюстін Бреза-Буше. Зокрема, слідчі повідомили місцевим ЗМІ, що сума становила близько 320 000 євро.