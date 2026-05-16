Зірка збірної Канади раптово завершила кар'єру в 25 років

Одна з лідерок збірної Канади з біатлону Беніта Пайффер вирішила завершити кар'єру в 25-річному віці.

Про це вона повідомила на сторінках соцмереж.

"Дякую, біатлоне! Для мене це кінець епохи. Пишаюся цими моментами! Сумно прощатися, але я з нетерпінням чекаю на те, що буде далі".

Вона була "надзвичайно вдячна" всім людям, яких зустріла на своєму шляху, написала канадка, яка є далекою родичкою колишнього німецького біатлоніста світового класу Арнда Пайффера.

"Завдяки спорту я створила незабутні спогади та знайшла друзів на все життя. Я сумуватиму за спортом та всіма людьми, які до нього причетні. Переходимо до наступного розділу ", – закінчила вона.

Канадка була постійним членом збірної Канади на Кубку світу з сезону 2021/22. Вона також брала участь у чемпіонатах світу та була обрана до олімпійської збірної цього року. Пайффер взяла участь у 44 забігах Кубку світу. Беніта чотири рази фінішувала в очках в індивідуальних забігах.

Нагадаємо, кілька днів тому австрійський біатлоніст Давід Комац завершив кар'єру.