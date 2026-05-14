Зіркові біатлоністи погодилися на участь в екстремальному реаліті-шоу

Відомі норвезькі біатлоністи Ветле Шостад Крістіансен та Інгрід Ландмарк Тандреволл увійшли до списку учасників нового сезону "71 градус північної широти – найвитриваліша знаменитість Норвегії".

Про це пише Fondo Italia.

Ця програма є відомим скандинавським пригодницьким реаліті-шоу, яке випробовує учасників на фізичну витривалість, психічну стійкість та екстремальні умови під час подорожі від Ліндеснеса до мису Норд.

Перед від'їздом на зйомки програми Крістіансен пожартував щодо значення цього досвіду, назвавши його майже "відпусткою" та пояснивши, що хоче присвятити перерву між змаганнями насамперед розважальним заходам.

29-річна Інгрід провела досить невиразний сезон, залишивши олімпійські траси в Антерсельві без медалей, з десятим місцем як найкращим індивідуальним результатом. Шостад Крістіансен у Мілані виборов два "срібла".

Участь Крістіансена та Тандреволл підтверджує тісний зв'язок між реаліті-шоу та норвезьким спортом найвищого рівня. Разом із ними у шоу візьмуть участь також Генрік Інгебрігтсен, брат Якоба, одного з найкращих бігунів на середні дистанції у світі, та колишня бігунка з бар'єрами Крістіна Вукічевич.

Програма вийде в ефір восени на платформі HBO Max.

