Шеф-кухар збірної Франції залишив посаду заради велокоманди з улюбленцем Макрона

Борис Переллі, який був шеф-кухарем для збірних Франції з біатлону протягом п'яти років, оголосив про свій відхід. Він сконцентрується на роботі у велокоманді Decathlon-CMA CGM.

Про це повідомляє Sport.de.

"Темп став надто інтенсивним для мене та моєї родини. Нам довелося прийняти рішення. Я вирішив повністю присвятити себе пригоді Decathlon-CMA CGM. Амбітний та вимогливий проект, у який я твердо вірю", – заявив Переллі.

Новим шеф-кухарем для французьких біатлоністів стала Дорін Бюсслер, яка була головним асистентом Переллі.

За команду Decathlon-CMA CGM виступає талановитий Поль Сейксас. Навіть президент Франції Емманюель Макрон робив певні кроки, щоб молодий велогонщик не залишив команду.