Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Шеф-кухар збірної Франції залишив посаду заради велокоманди з улюбленцем Макрона

Руслан Травкін — 12 травня 2026, 05:42
Шеф-кухар збірної Франції залишив посаду заради велокоманди з улюбленцем Макрона
Збірні Франції з біатлону
facebook.com/EquipeDeFranceDeBiathlon/

Борис Переллі, який був шеф-кухарем для збірних Франції з біатлону протягом п'яти років, оголосив про свій відхід. Він сконцентрується на роботі у велокоманді Decathlon-CMA CGM.

Про це повідомляє Sport.de.

"Темп став надто інтенсивним для мене та моєї родини. Нам довелося прийняти рішення.

Я вирішив повністю присвятити себе пригоді Decathlon-CMA CGM. Амбітний та вимогливий проект, у який я твердо вірю", – заявив Переллі.

Новим шеф-кухарем для французьких біатлоністів стала Дорін Бюсслер, яка була головним асистентом Переллі.

Читайте також :
Французький месія, який скине Погачара з трону. Поль Сейксас – нова суперзірка велоспорту

За команду Decathlon-CMA CGM виступає талановитий Поль Сейксас. Навіть президент Франції Емманюель Макрон робив певні кроки, щоб молодий велогонщик не залишив команду. 

біатлон велоспорт Збірна Франції

біатлон

Легенда біатлону разом із дружиною переходить у винний бізнес
Титулована біатлоністка отримала нагороду від французької армії
Зіркова біатлоністка: Я хотіла бути як Моцарт
Зіркова чеська біатлоністка передумала змінювати вид спорту
Хвостенко пояснила перевагу українських тренерів над іноземними: Набагато сильніші

Останні новини