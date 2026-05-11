Чемпіон Біатлон

Титулована біатлоністка отримала нагороду від французької армії

Руслан Травкін — 11 травня 2026, 04:08
Лу Жанмонно
Після перемоги на Кубку світу з біатлону та двох золотих медалей на Зимових Олімпійських іграх Мілан-Кортіна 2026 року, Лу Жанмонно також була вшанована французькою армією.

Про це пише Fondo Italia. Біатлоністка поділилася інформацією і на сторінках соцмереж.

"Тиждень занурення з альпійськими мисливцями з 13-м батальйоном гірських мисливців. Тактичний сон тепер освоєний. Яка честь отримати Орден Почесного легіону", – написала вона.

Лу Жанмонно під час армійського навчання

27-річна спортсменка провела тиждень активної армійської підготовки в регіоні Савойя. Нагороду вручив полковник Кевін Маше.

У сезоні-2025/26 Жанмонно стала переможницею в заліках індивідуальних гонок, гонок переслідувань і спринтів. Також вона достроково виграла Великий кришталевий глобус,

