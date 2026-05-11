Легенда біатлону разом із дружиною переходить у винний бізнес

Руслан Травкін — 11 травня 2026, 04:28
Легенда біатлону Йоганнес Тінгнес Бо оголосив про майбутнє відкриття "Vingeriet" – винного погребу в самому центрі міста Конгсвінгер.

Про це пише Ski-nordique.net.

Йоганнес проживає саме в Конгсвінгері. Цей заклад він відкриє разом із дружиною Геддою Делі Бо та їхньою партнеркою Марі Сьоб'є Остлід.

"Для нас це абсолютно новий виклик. Новий професійний напрямок. Це трохи схоже на підготовку до початку нового сезону.

З того часу, як я залишив спорт, я розмірковую над можливістю створити щось своє, власний робочий простір. Ми хочемо створити надихаюче місце в самому центрі міста Конгсвінгер", – сказав норвежець.

Бо обіцяє бути присутнім досить регулярно, але лише в залі, а не за барною стійкою. І він ставиться до цього з властивим йому гумором.

"Моя кар'єра біатлоніста була лише трампліном. Це було занадто легко. Цей проект обіцяє бути складнішим. Як співвласник, я, безумовно, спробую свої сили в залі. Але я не буду барменом".

Нагадаємо, Йоганнес Тінгнес Бо завершив кар'єру після біатлонного сезону-2024/25.

На рахунку Йоганнеса Бо п'ять перемог на Кубках світу з біатлону, 20 перемог на чемпіонатах світу та п'ять олімпійських золотих нагород.

