Не зрозуміло навіщо шахраювала: на особистому рахунку Сімон були сотні тисяч євро перед крадіжкою у напарниць

За даними французьких слідчих, на рахунку Джулії Сімон були значні кошти, коли вона замовляла товари, які вона оплатила викраденою кредитною карткою Жюстін Бреза-Буше. Зокрема, слідчі повідомили місцевим ЗМІ, що сума становила близько 320 000 євро.

Про це пише Sport.de.

Це робить крадіжку Сімон, за яку її засудили у п'ятницю, ще більш незрозумілою.

Окрім численних доказів, таких як локалізована IP-адреса, представники прокуратури також знайшли чотири фотографії кредитної картки її товаришки по команді на мобільному телефоні Жульї.

Незрозуміло, для чого саме біатлоністка використовувала ці зображення. Однак, можливо, вона використовувала їх для авторизації своїх замовлень.

Під час судового розгляду з'ясувалося, що десятиразовий чемпіон світу використовував викрадені кредитні картки для придбання товарів на суму приблизно 3000 євро. Серед них були підписка на VPN вартістю близько 90 євро, аксесуари GoPro вартістю майже 2500 євро, замовлення на Zalando на суму 375 євро та інші дрібні товари.

Під час розслідування інші біатлоністки команди (Анаїс та Хлої Шевальє, Каролін Коломбо та Лу Жанмонно) також висловлювали підозри щодо Сімона. Однак, оскільки вони не подали скарги, жодних розслідувань так і не було проведено.