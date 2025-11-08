Адвокат Сімон озвучив реакцію біатлоністки на дискваліфікацію за шахрайство
Крістіан Борель, адвокат біатлоністки Жульї Сімон, повідомив, що спортсменка не буде оскаржувати рішення дисциплінарного комітету Французької федерації лижного спорту. Її було відсторонено на шість місяців, п'ять з яких – умовно.
Слова адвоката цитує Ski-nordique.net.
"Бажання Жульї Сімон – покласти край усій цій історії. Ми спокійно обговорили факти. Санкції справді були необхідні. Федеральні санкції часто суворіші за кримінальні, і ми очікували покарання такого характеру.
Ми приймаємо рішення. Відтепер ми зосередимося на спортивних дедлайнах, тому не будемо подавати апеляцію", – заявив Крістіан Борель.
Зазначимо, що оскаржити рішення дисциплінарного комітету має право і Федерація лижного спорту Франції. Поки що невідомо чи будуть чиновники FFS це робити.
Нагадаємо, підозру у фінансовому шахрайстві біатлоністка збірної Франції отримала ще влітку 2023 року. Це сталося після скарги від її партнерки по команді, Жюстін Бреза-Буше, яка стверджувала, що Сімон нібито використала її банківську картку для оплати купівлі в інтернеті.
Сімон була визнана винною та отримала вирок у вигляді 3 місяців тюремного терміну умовно та штрафу у вигляді 15 тисяч євро.
За даними французьких слідчих, на рахунку Жульї Сімон були значні кошти, коли вона замовляла товари, які вона оплатила викраденою кредитною карткою Жюстін Бреза-Буше. Зокрема, слідчі повідомили місцевим ЗМІ, що сума становила близько 320 000 євро.
29-річна Сімон є однією з найуспішніших біатлоністок сучасності. На Іграх-2022 вона стала срібною призеркою в змішаній естафеті. Також виборола 10 золотих медалей на чемпіонатах світу в різних дисциплінах, а за підсумками сезону-2022/23 виборола Великий кришталевий глобус.