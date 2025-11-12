Новий скандал у збірній Франції. Біатлоністка зіпсувала гвинтівку колезі

Ще один скандал спалахнув у жіночій збірній Франції з біатлону. Жанна Рішар зіпсувала гвинтівку своєї колеги Осеан Мішелон. Її спіймала на гарячому Жюстін Бреза-Буше.

За інформацією ЗМІ, це сталося наприкінці минулого сезону. Рішар заперечує звинувачення, але, за даними Biathlon Live, Французька федерація підтвердила інцидент і займається ним внутрішньо.

Експерт SVT Бйорн Феррі різко відреагував на цю новину.

"Це одна з найпідліших речей, які ви можете зробити. Це як лижник, який намазує клей на лижі або відкручує кріплення. Маніпулювати спорядженням учасника змагань дуже грубо. Якщо ти робиш щось подібне з кимось із команди, то мені важко уявити, як ти взагалі можеш належати до національної збірної", – заявив переможець гонки переслідування Ванкувера-2010.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про складні стосунки серед дівчат у французькій національній команді. Зокрема, була інформація, що тренер Сіріл Бурде розглядає варіант із відставкою.

Нагадаємо, кілька тижнів світ біатлону переживає скандал із Жульєю Сімон. Француженка шахраювала і тратила кошти колег по збірній.