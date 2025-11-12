Українська правда
Новий скандал у збірній Франції. Біатлоністка зіпсувала гвинтівку колезі

Руслан Травкін — 12 листопада 2025, 02:39
Новий скандал у збірній Франції. Біатлоністка зіпсувала гвинтівку колезі
Жанна Рішар
Ще один скандал спалахнув у жіночій збірній Франції з біатлону. Жанна Рішар зіпсувала гвинтівку своєї колеги Осеан Мішелон. Її спіймала на гарячому Жюстін Бреза-Буше.

Про це пише Dicodusport.fr. Деталі додає шведське видання svt.se.

За інформацією ЗМІ, це сталося наприкінці минулого сезону. Рішар заперечує звинувачення, але, за даними Biathlon Live, Французька федерація підтвердила інцидент і займається ним внутрішньо.

Експерт SVT Бйорн Феррі різко відреагував на цю новину.

"Це одна з найпідліших речей, які ви можете зробити. Це як лижник, який намазує клей на лижі або відкручує кріплення. Маніпулювати спорядженням учасника змагань дуже грубо.

Якщо ти робиш щось подібне з кимось із команди, то мені важко уявити, як ти взагалі можеш належати до національної збірної", – заявив переможець гонки переслідування Ванкувера-2010. 

Зазначимо, що раніше повідомлялося про складні стосунки серед дівчат у французькій національній команді. Зокрема, була інформація, що тренер Сіріл Бурде розглядає варіант із відставкою. 

Нагадаємо, кілька тижнів світ біатлону переживає скандал із Жульєю Сімон. Француженка шахраювала і тратила кошти колег по збірній. 

