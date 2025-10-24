Сімон отримала 3-місячний тюремний термін за крадіжку та шахрайство

Зіркова французька біатлоністка Жулья Сімон була визнана винною в крадіжці та шахрайстві.

Про це повідомляє L’Equipe.

У п’ятницю, 24 жовтня, Кримінальний суд Альбервілля виніс вирок у справі щодо шахрайства та крадіжки Сімон. Біатлоністка була визнана винною та отримала вирок у вигляді 3 місяців тюремного терміну умовно та штрафу у вигляді 15 тисяч євро.

У зв’язку з цим вироком, Сімон також втратить свій контракт у Прикордонній службі Франції. Сама спортсменка повністю визнала свою провину.

Нагадаємо, підозру у фінансовому шахрайстві біатлоністка збірної Франції отримала ще влітку 2023 року. Це сталося після скарги від її партнерки по команді, Жюстін Бреза-Буше, яка стверджувала, що Сімон нібито використала її банківську картку для оплати купівлі в інтернеті. Йшлося про кілька тисяч євро. Окрім Бреза-Буше, жертвою шахрайства Сімон також стала медсестра збірної Франції.