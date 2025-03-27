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Олександра Меркушина виграла золото у суперспринті на ЧУ-2025

Олексій Мурзак — 27 березня 2025, 15:31
Олександра Меркушина виграла золото у суперспринті на ЧУ-2025
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua.

У четвер, 27 березня, в Буковелі пройшов суперспринт в межах чемпіонату України з біатлону, де перемогу здобула Олександра Меркушина.

Варто зазначити, що у фіналі гонки вона випередила свою сестру Анастасію Меркушину на 50.6 секунд. Третью стала Ірина Шевченко.

Це вже четверте золото у кар'єрі Олександри в особистих гонках чемпіонату України з біатлону.

Чемпіонат України 2025. Суперспринт, жінки

1. Олександра Меркушина 30:16,5

2. Анастасія Меркушина +50,6

3. Ірина Шевченко +58,3

Нагадаємо, чемпіонат України з біатлону стартував 26 грудня. У змішаній естафеті перемогу здобули представники Харківської області Любов Кип'яченкова та Степан Кінаш.

Анастасія Меркушина Чемпіонат України з біатлону Олександра Меркушина

Анастасія Меркушина

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