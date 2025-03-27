Олександра Меркушина виграла золото у суперспринті на ЧУ-2025
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua.
У четвер, 27 березня, в Буковелі пройшов суперспринт в межах чемпіонату України з біатлону, де перемогу здобула Олександра Меркушина.
Варто зазначити, що у фіналі гонки вона випередила свою сестру Анастасію Меркушину на 50.6 секунд. Третью стала Ірина Шевченко.
Це вже четверте золото у кар'єрі Олександри в особистих гонках чемпіонату України з біатлону.
Чемпіонат України 2025. Суперспринт, жінки
1. Олександра Меркушина 30:16,5
2. Анастасія Меркушина +50,6
3. Ірина Шевченко +58,3
Нагадаємо, чемпіонат України з біатлону стартував 26 грудня. У змішаній естафеті перемогу здобули представники Харківської області Любов Кип'яченкова та Степан Кінаш.