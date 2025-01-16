Міцно стояли на ногах. Відомо, як сестри Меркушини провели різдвяну відпустку

Відомих українських біатлоністок Олександру та Анастасію Меркушиних під час новорічно-різдвяної паузи помітили в місті Хуст Закарпатської області. Спортсменки завзято каталися на тамтешній ковзанці.

Дівчат у дещо незвичному амплуа й без біатлонної екіпіровки впізнали місцеві вболівальники, які опублікували в соцмережах відповідні фото та відео.

Нагадаємо, 30-річна Анастасія Меркушина є чотириразовою призеркою чемпіонатів світу. 15 січня вона здобула бронзову нагороду в короткій індивідуальній гонці на 12,5 км на етапі Кубку IBU в Словаччині.

А за день до того сестри Меркушини відсвяткували день народження: Анастасії виповнилося 30 років, а Олександрі – 20. Обидві дівчини народилися 14 січня, однак із різницею у 10 років.

Олександра Меркушина зараз захищає спортивну честь України на Всесвітній Універсіаді в італійському Турині. Вона є володаркою золотої медалі юніорського чемпіонату світу 2024.

До речі, Анастасія Меркушина раніше зазначала, що до її хобі входять риболовля, сноуборд та читання книг.

Нагадаємо, на чемпіонаті України біатлоністки виступають за Закарпатську область. У 2020-му Анастасія Меркушина отримала в Хусті житло, а до того часу проживала на Тернопільщині.