Підручний, Мандзин, Дудченко та Лесюк виграли чоловічу естафету на чемпіонаті України
Віталій Мандзин
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Чемпіонат України з біатлону завершився чоловічою та жіночою естафетами.
Серед чоловіків перемогу святкували представники команди Тернопільської області – Підручний, Мандзин, Дудченко та Лесюк.
Жіночу гонку виграли представниці Києва – Шевченко, Хвостенко, Стеблина та Шейгас.
Чемпіонат України-2025. Результат чоловічої естафети
1. Тернопільська (Лесюк, Дудченко, Мандзин, Підручний) – 1:30:28.3
2. Сумська (Супрун, Борковський, Чихарь, Боровик) – 1:32:50.6
3. Харківська (Кінаш, Гаркуша, Пономаренко, Загоруйко) – 1:34:53.6
Результат жіночої естафети:
1. Київ (Шевченко, Хвостенко, Стеблина, Шейгас) – 1:31:56.0
2. Чернігівська (Голодорода, Чалик, Калита, Дмитренко) – 1:34:16.7
3. Львівська (Ясенич, Руда, Городна, Шило) – 1:39:40.9
Напередодні відбувся чоловічий масстарт, в якому перемогу святкував Антон Дудченко.