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Підручний, Мандзин, Дудченко та Лесюк виграли чоловічу естафету на чемпіонаті України

Володимир Максименко — 30 березня 2025, 13:03
Підручний, Мандзин, Дудченко та Лесюк виграли чоловічу естафету на чемпіонаті України
Віталій Мандзин
Getty Images

Чемпіонат України з біатлону завершився чоловічою та жіночою естафетами.

Серед чоловіків перемогу святкували представники команди Тернопільської області – Підручний, Мандзин, Дудченко та Лесюк.

Жіночу гонку виграли представниці Києва – Шевченко, Хвостенко, Стеблина та Шейгас.

Чемпіонат України-2025. Результат чоловічої естафети

1. Тернопільська (Лесюк, Дудченко, Мандзин, Підручний) – 1:30:28.3

2. Сумська (Супрун, Борковський, Чихарь, Боровик) – 1:32:50.6

3. Харківська (Кінаш, Гаркуша, Пономаренко, Загоруйко) – 1:34:53.6

Результат жіночої естафети:

1. Київ (Шевченко, Хвостенко, Стеблина, Шейгас) – 1:31:56.0

2. Чернігівська (Голодорода, Чалик, Калита, Дмитренко) – 1:34:16.7

3. Львівська (Ясенич, Руда, Городна, Шило) – 1:39:40.9

Напередодні відбувся чоловічий масстарт, в якому перемогу святкував Антон Дудченко.

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Дмитро Підручний

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