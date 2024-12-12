Україна здобула першу медаль на юніорському Кубку IBU

Завершилась перша гонка юніорського Кубка IBU в італійському Ріднау.

Українка Ірина Шевченко завоювала бронзову медаль, поступившись на фініші Шарлотті Галлброннер та Аліні Нуссбікер з Німеччини.

Результати індивідуальної гонки юніорського Кубка IBU

1. Шарлотта Шарллброннер (Німеччина, 0+0+0+0) 38:59.6

2. Аліна Нуссбікер (Німеччина, 0+0+1+0) +25.4

3. Ірина Шевченко (Україна, 0+0+0+0) +50.9

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20. Поліна Пуцко (Україна, 0+1+1+1) +3:10.0

25. Аліна Хміль (Україна, 0+2+1+0) +3:42.6

27. Тетяна Тарасюк (Україна, 1+1+0+1) +3,54.9

Відзначимо, що у дорослому Кубку IBU дві українки фінішували у топ-30 за підсумками гонки переслідування.