Україна здобула першу медаль на юніорському Кубку IBU
Ірина Шевченко
Фото НОК
Завершилась перша гонка юніорського Кубка IBU в італійському Ріднау.
Українка Ірина Шевченко завоювала бронзову медаль, поступившись на фініші Шарлотті Галлброннер та Аліні Нуссбікер з Німеччини.
Результати індивідуальної гонки юніорського Кубка IBU
1. Шарлотта Шарллброннер (Німеччина, 0+0+0+0) 38:59.6
2. Аліна Нуссбікер (Німеччина, 0+0+1+0) +25.4
3. Ірина Шевченко (Україна, 0+0+0+0) +50.9
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20. Поліна Пуцко (Україна, 0+1+1+1) +3:10.0
25. Аліна Хміль (Україна, 0+2+1+0) +3:42.6
27. Тетяна Тарасюк (Україна, 1+1+0+1) +3,54.9
Відзначимо, що у дорослому Кубку IBU дві українки фінішували у топ-30 за підсумками гонки переслідування.