Тарасюк виграла гонку переслідування чемпіонату України з біатлону

Сьогодні, 27 грудня, на чемпіонаті України з біатлону, що проходить у Західному реабілітаційно-спортивному центрі в селищі Яворів, відбулася жіноча гонка переслідування.

Переможцем стала Тетяна Тарасюк із результатом 28:44,8.

На чотирьох вогневих рубежах вона допустила лише 1 промах. Друге місце з відставанням у майже 20 секунд посіла Валерія Шейгас. Останнє місце на п'єдесталі дісталося Любов Кип'яченковій.

Зазначимо, що не стартували більш досвідчені Анна Кривонос, Ірина Петренко та Дарина Чалик. Загалом не стартували п'ятнадцять біатлоністок.

Чемпіонат України з біатлону. Жіноча гонка переслідування:

Нагадаємо, вчора пройшла змішана естафета, де перемогу здобули представники Чернігівської області: Ірина Петренко, Дарина Чалик, Артем Прима, Руслан Ткаленко.