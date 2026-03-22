Христина Дмитренко: Сезоном не задоволена – немає прогресу в результатах

Українська біатлоністка Христина Дмитренко підбила підсумки сезону-2025/26.

Слова 26-річної біатлоністки цитує biathlon.com.ua.

Дмитренко критично висловилася стосовно своїх результатів. Лише кілька виступів Христина занесла у свій актив.

"Сезоном не задоволена: немає прогресу в результатах; тільки кілька гонок були у задоволення. А в цілому, дуже напружений, складний сезон", – сказала Дмитренко.

Біатлоністка повідомила, що після виступу в Голменколлені збирається приїхати додому та відпочити після виснажливого сезону.

"Весною ми всі їдемо додому, і там будемо відпочивати та набиратися сил і мотивації на наступний сезон", – додала Дмитренко.

Нагадаємо, що у жіночій гонці переслідування останнього етапу Кубку світу в Голменколлені Дмитренко відіграла вісім позицій та фінішувала на 44 місці.

Зазначимо, що найкращим особистим виступом Христини Дмитренко в сезоні-2025/26 стало 18 місце в індивідуальній гонці на Олімпійських іграх в Італії.