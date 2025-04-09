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Все ще у снігах: відомо, де проводять відпустку сестри Меркушини

Денис Шаховець — 9 квітня 2025, 16:30
Все ще у снігах: відомо, де проводять відпустку сестри Меркушини
Анастасія та Олександра Меркушини
Фото Дмитра Євенка

Українські біатлоністки Анастасія та Олександра Меркушині проводять відпустку в Норвегії, де разом катаються на лижах.

Про це Анастасія Меркушина розповіла в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

"Ми майже щороку в цей період катаємось у Норвегії на бігових лижах", – сказала старша з сестер Меркушиних.

Нагадаємо, нещодавно біатлоністки виступили на чемпіонаті України в Буковелі. 20-річна Олександра виграла золоту медаль у суперспринті. 30-річна Анастасія у цій дисципліні фінішувала другою та здобула золото в масстарті.

Раніше, під час зимової паузи, сестер помітили на ковзанці в Хусті на Закарпатті.

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У наступній публікації "Чемпіон" розповість про те, як проводять відпустку інші українські біатлоністки.

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