Христина Дмитренко: Всі гонки були не в задоволення

Українська біатлоністка Христина Дмитренко, підбиваючи підсумки сезону-2025/26, зізналася, що не отримувала задоволення від гонок.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"Складніше було дивитися на свої результати, а також бігати, бо всі гонки — вони були не в задоволення. Хіба там може кілька естафет було плюс-мінус нормально, але... Після Олімпіади також я ще хворіла трошечки. Тобто коли я хворіла, у мене не було відпочинку, після того в мене теж його не було, бо я бігала. Навесні відпочину.

Чому бігала не в задоволення? Не знаю, якби ж знала. Такий стан просто був у мене, що... Не можу пояснити, чому воно так відбувається. Звичайно, коли ти виходиш на старт і в сезон входиш, то хочеться прогресу, насолоджуватися цією атмосферою, тим, чим займаєшся, до чого йшла. Але воно так не було — треба було бігати гонки, заробляти очки у Кубку Націй, тому я бігала все", – заявила українка.