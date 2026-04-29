Пірнання, кохання, сакури. Українські біатлоністи гріються, відпочиваючи після холодного та виснажливого сезону

Денис Шаховець — 29 квітня 2026, 16:00
Колаж Чемпіона/Ганна Станович
Український біатлон на короткій паузі. Про зимовий спорт нагадують хіба нічні приморозки. Біатлоністи ж, отримавши нових тренерів, чкурнули у короткі відпустки – переключитися, хоч якось відновитися та зігрітися. Не варто заздрити, коли бачите їхні насичені світлом світлини з теплих країв – ці хлопці та дівчата не бачили тепла від осені, після того, як літні збори змінилися передзимовими.

Минулого року ми вже розповідали, як проводять відпустку біатлоністи.

Відео Фото Кому гори, кому – море. Українські біатлоністки відновлюють сили після важкого сезону

Зробимо це і зараз. Ми оглянули соцмережі атлетів, аби дізнатися, як релаксують зірки українського біатлону!

Відео Підручному – кава, Меркушиній – влучність, Борковському – рівнина. Українські біатлоністи розповіли про вподобання

Найяскравіша картинка у відеоролику Богдана Борковського. 18 квітня біатлоніст відзначив 22-річчя. Кадри з його допису свідчать про відпочинок у далекій Азії з коханою – пляжі, екзотична їжа, кохання, поцілунки, дайвінг, гірські прогулянки.

Візуально виглядає як якісна перезарядка перед новим сезоном. У минулому, нагадаємо, біатлоніст із Сумщини дебютував на Олімпійських іграх.

Зірковий ветеран збірної Дмитро Підручний на власній сторінці продемонстрував фото в колі родини ще на Великдень.

Судячи зі світлин інших користувачів, робимо висновок, що біатлоніст був гостем радіоетеру в Києві. В одному з післясезонних інтерв'ю досвідчений атлет повідомив, що буде продовжувати кар'єру, має для цього внутрішні ресурси та мотивацію. Раніше, нагадаємо, Підручний припинив співпрацю з багаторічним словацьким наставником Юраєм Санітрою.

У Богдана Цимбала – новий образ. У підписі до відео написав, що постригся сам, а потім разом із дружиною показав свій новий "лук".

"Я в шоці, Богдане, ти секс" – написав у коментарях партнер по українській збірній Віталій Мандзин.

До речі, Мандзин, який цьогоріч в українській збірній був найсильнішим, у "сторіз" викладав відео з трибуни стадіону в португальському Лісабоні ще під час матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Спортинг — Арсенал. Але то було ще на початку квітня.

А у свіжому "сторіз" було видно, як Мандзин та Підручний вже наприкінці квітня провели перше в міжсезонні спільне велотренування.

А Тарас Лесюк побував у Нью Йорку, відмітився у відомому на весь світ хмародері "Empire State Building".

"Збулася ще одна мрія", – написав біатлоніст. Хоча й допис датується періодом ще до відпустки, але пройти повз такі світлини ми не могли.

На одній зі світлин Тарас "тримає за геніталії" "Атакуючого Бика" – ця статуя є однією з візитівок Нью-Йорка! До речі, так роблять чимало людей. Вважається, що це приносить удачу.

Дівчата, звісно, також на відпочинку. Валерія Дмитренко опублікувала серію фото з узбережжя океану, на яких позує у купальнику на фоні тропічних пейзажів.

Також Валерія поділилася відео, на якому везе на моторолері молодшу сестру Христину! Ті ж самі азіатські пейзажі, екзотика, тепло…

"Їм сказали сяяти, і вони засяяли", – не менш яскраво відреагувала в коментарях призерка юніорського чемпіонату світу Тетяна Тарасюк.

До речі, де відпочиває біатлонна родина Тарасюків – невідомо. Ще на початку квітня Тетяна з братом Тарасом та сестрою Іриною відвідували рідну школу.

Є на сторінці Валерії й дещо інше відео, хоча й з того ж самого турне. Але що головне – кадри дуже схожі на ті, що в Богдана Борковського.

Чи помчали кілька компаній друзів разом в одну країну – сказати не беремося. А уточнювати в них не будемо. Нехай і від нас трішки відпочинуть.

Сестри Олександра та Анастасія Меркушини засвітили фото з громадським діячем Сергієм Притулою. Про подробиці зустрічі не повідомляли.

Ще на початку квітня сестри Меркушини оприлюднили красиві світлини з гірськими крокусами.

А потім і традиційна сакурна фотосесія.

"Трохи весни в стрічку. Бо після зими цього дуже не вистачало", – написала Анастасія після милування сакурами.

У низинних регіонах Закарпаття (сестри Меркушині представляють цей регіон) у квітні цілі квартали перетворюються на квітучий рай. На фоні гір цвіт японської вишні виглядає незабутньо.

Олександра Меркушина: Не буду хвалитися, але я трохи унікальна спортсменка

Хоча в Хусті відомі біатлоністки не лише милувалися природним дивом. В якості гостей долучилися до дитячого турніру з біатлону. Майбутнім спортсменам провели майстер-клас зі стрільби лазерною гвинтівкою.

Яким би насиченим не був відпочинок, але вже зовсім скоро відновляться тренувальні збори, а підготовка до сезону буде ставати все більш активною та інтенсивною. А зігрівати будуть хіба що кадри з нетривалої відпустки.

