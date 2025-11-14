Тренер збірної Франції визнав, що тренує дискваліфіковану Сімон через повідомлення та відеодзвінки

Тренер збірної Франції зі стрільби Жан-Поль Джакіно розповів, що продовжує тренувати Жулью Сімон. Вона не може тренуватися з командою через дискваліфікацію, тому він підтримує з нею зв'язок іншим чином.

Слова фахівця передає Ski-nordique.net.

"Я спілкуюся з нею через повідомлення, і у вівторок увечері у нас був короткий відеодзвінок протягом п'ятнадцяти хвилин. Вона здатна належним чином тренуватися. Ми підтримуємо нормальні стосунки. Це той самий зв'язок, який ми підтримували, коли її виключили на ці 5-6 місяців, до її повернення до групи в жовтні 2023 року. Це точно те саме. У неї є програма. Вона проводить свої тренування. Їй трохи важче підтримувати концентрацію протягом усього тренування, якщо говорити про стрільбу. Такий відгук вона мені дала. Це нормально, враховуючи ці події", – сказав він.

Біатлоністка була дискваліфікована на шість місяців дисциплінарним комітетом Французької федерації лижного спорту, але п'ять місяців – умовно. Вона пропустить лише один етап Кубку світу.

Крістіан Борель, адвокат біатлоністки Жульї Сімон, повідомив, що спортсменка не буде оскаржувати рішення дисциплінарного комітету FFS.

Нагадаємо, підозру у фінансовому шахрайстві біатлоністка збірної Франції отримала ще влітку 2023 року. Це сталося після скарги від її партнерки по команді, Жюстін Бреза-Буше, яка стверджувала, що Сімон нібито використала її банківську картку для оплати купівлі в інтернеті.

Сімон була визнана винною та отримала вирок у вигляді 3 місяців тюремного терміну умовно та штрафу у вигляді 15 тисяч євро.

За даними французьких слідчих, на рахунку Жульї Сімон були значні кошти, коли вона замовляла товари, які вона оплатила викраденою кредитною карткою Жюстін Бреза-Буше. Зокрема, слідчі повідомили місцевим ЗМІ, що сума становила близько 320 000 євро.