Одна з найуспішніших австрійських біатлоністок оголосила про завершення кар'єри

Олексій Мурзак — 18 березня 2026, 22:14
Одна з найуспішніших австрійських біатлоністок оголосила про завершення кар'єри
Австрійська біатлоністка Ліза Тереза Гаузер оголосила про завершення кар'єри.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Інстаграм.

"Біатлон був моїм життям. Я пережила неймовірні моменти та зустріла особливих людей. Але зараз настав правильний час попрощатися.

Особлива подяка вам, дорогі фанати біатлону. Ваша підтримка, ваша енергія та ваша пристрасть робили кожні вихідні особливими. Ці моменти мурашок я ніколи не забуду. Було так багато чудових людей, які дали мені можливість жити своєю мрією", – сказала Гаузер.

Зазначимо, що Гаузер одна з найуспішніших австрійських біатлоністок. Вона є чемпіонкою світу-2021 у масстарті. За підсумками сезону-2020/21 Ліза розділила з Доротеєю Вірер Малий кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонок.

Раніше повідомлялось, що біатлонну кар'єру завершили італійка Доротея Вірер та німкеня Франциска Пройсс. Згодом стало відомо, що лідерка жіночої збірної Словаччини Пауліна Батовська-Фіалкова також прощається з професійним біатлоном.

біатлон

біатлон

