Зіркова біатлоністка зізналася, що відвідування вечірок покращило її результати
Зіркова норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволл розповіла, що після провального сезону та Олімпіади їй допомогло відновити віру в себе відвідування різноманітних вечірок.
Слова спортсменки наводить Sport.de.
"Я відвідала кілька вечірок і провела час з людьми, які мені подобаються, не так сильно думаючи про біатлон. Це дуже допомогло мені морально, і я думаю, що це відображається на тому, що відбувається на трасі" – зізналася вона.
Біатлонний сезон-2025/26 року був для Тандреволл здебільшого невдалим. Бронзова призерка Кубку світу-2023/24 років неодноразово завершувала виступи позазаліковою зоною.
У результаті вона посідає лише 35-е місце в загальному заліку перед фіналом сезону в Осло.
Однак на нещодавньому етапі Кубку світу з біатлону в Отепя вона показала найкращі результати в сезоні. Інгрід фінішувала 13 у спринті, а в гонці переслідування покращила свою позицію на два рядки.
У змішаній естафеті Тандреволл в якийсь момент вивела свою команду з восьмого на друге місце, хоча норвезький квартет зрештою мусив задовольнитися шостим місцем.
Відзначив її прогрес і легендарний Уле Ейнар Бйорндален.
"У неї більше енергії та сили на трасі. Вона краще катається на лижах, ніж її конкурентки. Якщо вона ще краще стрілятиме в Голменколлені, то потрапить на подіум".
Нагадаємо, частину минулого сезону Інгрід Тандреволл пропустила через проблеми з серцем.
У сезоні-2023/24 норвежка третьою, набравши 1044 очок. Вона відстала на 24 пункти від Лу Жанмонно, а від Віттоцці – на 47.