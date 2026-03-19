Зіркова біатлоністка зізналася, що відвідування вечірок покращило її результати

Зіркова норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволл розповіла, що після провального сезону та Олімпіади їй допомогло відновити віру в себе відвідування різноманітних вечірок.

Слова спортсменки наводить Sport.de.

"Я відвідала кілька вечірок і провела час з людьми, які мені подобаються, не так сильно думаючи про біатлон. Це дуже допомогло мені морально, і я думаю, що це відображається на тому, що відбувається на трасі" – зізналася вона.

Біатлонний сезон-2025/26 року був для Тандреволл здебільшого невдалим. Бронзова призерка Кубку світу-2023/24 років неодноразово завершувала виступи позазаліковою зоною.

У результаті вона посідає лише 35-е місце в загальному заліку перед фіналом сезону в Осло.

Однак на нещодавньому етапі Кубку світу з біатлону в Отепя вона показала найкращі результати в сезоні. Інгрід фінішувала 13 у спринті, а в гонці переслідування покращила свою позицію на два рядки.

У змішаній естафеті Тандреволл в якийсь момент вивела свою команду з восьмого на друге місце, хоча норвезький квартет зрештою мусив задовольнитися шостим місцем.

Відзначив її прогрес і легендарний Уле Ейнар Бйорндален.

"У неї більше енергії та сили на трасі. Вона краще катається на лижах, ніж її конкурентки. Якщо вона ще краще стрілятиме в Голменколлені, то потрапить на подіум".

Нагадаємо, частину минулого сезону Інгрід Тандреволл пропустила через проблеми з серцем.

У сезоні-2023/24 норвежка третьою, набравши 1044 очок. Вона відстала на 24 пункти від Лу Жанмонно, а від Віттоцці – на 47.