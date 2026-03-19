Слідом за Гаузер: ще одна ікона австрійського біатлону завершить кар'єру після поточного сезону

Титулований австрійський біатлоніст Сімон Едер завершить кар'єру після поточного сезону.

Про це повідомляє Biathlonlive.

Едер, якому 23 лютого виповнилося 43 роки, двічі ставав срібним призером Олімпійських ігор у чоловічій естафеті (2010, 2014), п'ять разів підіймався на подіум в межах чемпіонату світу (2009, 2016, 2017, 2021).

Найкращий підсумковий результат австрійця у загальному заліку Кубку світу – 5-те місце (сезони 2013/14 та 2015/16). Усього на рахунку спортсмена 47 подіумів у особистих та командних гонках.

Едер також найкращий снайпер в історії біатлону: у лютому 2025 року він побив рекорд Уле-Ейнара Бйорндалена, закривши понад 7046 мішеней за кар'єру.

Раніше про рішення завершити кар'єру також оголосила австрійська біатлоністка Ліза Тереза Гаузер.

Також біатлонну кар'єру завершили італійка Доротея Вірер та німкеня Франциска Пройсс. Згодом стало відомо, що лідерка жіночої збірної Словаччини Пауліна Батовська-Фіалкова також прощається з професійним біатлоном.