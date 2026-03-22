17-річний біатлоніст переписав історію масстартів Кубку світу

Латвійський біатлоніст Ріхардс Лозберс у гонці переслідування останнього етапу Кубку світу-2025/26 посів 28 місце. Це дозволило йому кваліфікуватися у массстарт.

Як повідомляє ski-nordique.net, Лозберс став наймолодшим біатлоністом в історії, який стартуватиме в масстарті на Кубку світу.

Вчора, 21 березня, Ріхардс святкував своє 17-річчя.

Попереднім рекордсменом був американець Кембелл Райт, який кваліфікувався у гонку з масовим стартом у віці 19 років, 7 місяців і 28 днів.

У спринті на етапі в Голменколлені він став двадцять першим. Латвієць задоволений від таких успіхів.

"Я дуже радий, що зміг досягти таких результатів наприкінці сезону. Зараз я почуваюся чудово. Я в захваті від того, що змагатимуся в массатарті".

Читайте також : Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор

Нагадаємо, сезон-2025/26 завершиться сьогодні, 22 березня. У чоловіків від України на старт вийде Віталій Мандзин. У жінок Олександра Меркушина є третьою запасною і виступить, якщо три спортсменки відмовляться від участі.