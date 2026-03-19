Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Зірка біатлону: Кубок світу – дитяча забава

Руслан Травкін — 19 березня 2026, 14:18
Стурла Легрейд
Instagram

Норвезький біатлоніст Стурла Легрейд порівняв рівень відповідальності на Олімпіаді та Кубку світу. Він вважає, що етапи Кубку світу – дитяча забава.

Слова біатлоніста передає Sport.de.

"Моя форма? Я думаю, що розвинув у собі щось на кшталт суперсил. Після Олімпіади Кубок світу здається дитячою забавою".

У гонці переслідування в Отепяя Легрейд встановив рекорд, вигравши з перевагою у 2 хвилини 33,40 хвилини.

"Я працював так, як мав. Результати в Контіолахті та Отепяя показують, що я багато чого зробив правильно".
Своїм результатом Легрейд перевершив досягнення норвежця Уле-Ейнара Бйорндалена, який у 2008 році на етапі в Гохфільцені фінішував із перевагою у 2 хвилини 8 секунд над росіянином Дмитром Ярошенком.

Наразі норвежець посідає п'яте місце загального заліку Кубку світу, маючи в активі 749 набраних очок.

На Олімпійських іграх у Мілані він здобув три "срібла" (пасьют, масстарт, естафета) та дві "бронзи" (спринт та індивідуальна гонка).

Раніше колишня дівчина Легрейда прокоментувала його зізнання у зраді. Спортсмен зізнався в цьому після однієї з гонок ОІ-2026. 

Останні новини