Тренер збірної Франції дипломатично відповів на питання про дискваліфікацію Сімон

Тренер збірної Франції з біатлону Сіріл Бурде досить дипломатично відповів на питання про майбутнє Жульї Сімон у команді.

Його слова передає Ski-nordique.net.

"Справу Жульї закрито. Факти з'ясовано, вона зізналася, її засудили. Ми стежитимемо за процесом. Ми поважаємо, ми взяли до уваги її слова і зосереджуємося виключно на спортивному аспекті, бо це наша роль", – зазначив він.

Зазначимо, що французькі ЗМІ писали, що в жіночій команді Франції не найкраща атмосфера. Через це Бурде всерйоз обдумував свою відставку.

Нагадаємо, також стало відомо, що Жанна Рішар наприкінці сезону зіпсувала гвинтівку Осеан Мішелон напередодні гонки.