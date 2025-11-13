Тренер збірної Франції дипломатично відповів на питання про дискваліфікацію Сімон
Сіріл Бурде
ffs.fr
Тренер збірної Франції з біатлону Сіріл Бурде досить дипломатично відповів на питання про майбутнє Жульї Сімон у команді.
Його слова передає Ski-nordique.net.
"Справу Жульї закрито. Факти з'ясовано, вона зізналася, її засудили. Ми стежитимемо за процесом.
Ми поважаємо, ми взяли до уваги її слова і зосереджуємося виключно на спортивному аспекті, бо це наша роль", – зазначив він.
Зазначимо, що французькі ЗМІ писали, що в жіночій команді Франції не найкраща атмосфера. Через це Бурде всерйоз обдумував свою відставку.
Нагадаємо, також стало відомо, що Жанна Рішар наприкінці сезону зіпсувала гвинтівку Осеан Мішелон напередодні гонки.