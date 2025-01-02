Петренко та Чалик вирушили до Обергофа для дебюту в сезоні Кубку світу

Дві українські біатлоністки, Ірина Петренко та Дарина Чалик, сьогодні, 2 січня, вирушають із Чернігова до німецького Обергофа, де 9 січня стартує четвертий етап Кубку світу з біатлону. Про це "Чемпіону" стало відомо з власних джерел.

Для Ірини Петренко виступ в Обергофі може стати дебютним у поточному сезоні. 32-річна біатлоністка відновлювалась після отриманої влітку важкої травми ноги, а в цьому сезоні виступала на етапах Кубку IBU. В особистих гонках її найкращим результатом стало 15-те місце в масстарті-60.

У коментарі "Чемпіону" біатлоністка сказала, що ще не знає, чи стартуватиме в Обергофі, адже це рішення буде приймати головний тренер.

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Нагадаємо, раніше Микола Зоц анонсував повернення Петренко до основного складу саме на етапі в Обергофі.

Натомість 23-річна Чалик на Кубку світу ще не виступала. На Кубку IBU в поточному сезоні найкращий її результат – 9-те місце у спринті в Обертілліаху.

Зазначимо, що у змішаній естафеті Петренко та Чалик виграли золото чемпіонату України, який наприкінці грудня минулого року відбувся у Західному реабілітаційно-спортивному центрі в селищі Яворів на Львівщині.

Більшість представників основних команд внутрішню першість пропускали.

Також відомо, що до Обергофа переїздить чоловіча збірна, яка проводила збір в австрійському Рамзау. Раніше повідомлялось, що до команди приєднається Тарас Лесюк, який виступав на Кубку IBU.

Нагадаємо, у програмі четвертого етапу заплановані спринти, гонки переслідування, а також класична та одиночна змішані естафети.