Чалик фінішувала у топ-10 на жіночому спринті Кубку IBU в Австрії

У четвер, 19 грудня, відбувся жіночий спринт у межах третього етапу Кубку IBU в австрійському Обертілліаху.

Серед українських біатлоністок найкращий результат показала Дарина Чалик, яка з одним промахом змогла фінішувати у топ-10, зайнявши 9-ту сходинку.

До залікової зони також заїхали Анастасія Меркушина (17-й результат) та Ксенія Приходько, яка фінішувала 28-ю. Ірина Петренко та Любов Кип'яченкова, на жаль, опинилися за межами топ-30.

Перемогу здобула представниця Італії Іларія Скаттоло. Друге та третє місце за француженками Жілонн Ґіґонна та Паулою Боте.

Кубок IBU. Обертілліах. Жіночий спринт

1. Іларіа Скаттоло (Італія) (0+0) 22:03,0

2. Жілонн Ґіґонна (Франція) (0+1) +5,2

3. Паула Боте (Франція) (1+1) +14,3

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9. Дарина Чалик (Україна) (1+0) +44,2

17. Анастасія Меркушина (Україна) (0+1) +1:03,8

28. Ксенія Приходько (Україна) (0+0) +1:41,1

33. Ірина Петренко (Україна) (1+2) +1:59,2

49. Любов Кип'яченкова (Україна) (2+1) +2:37,2

Нагадаємо, раніше відбувся і чоловічий спринт, однак жодному нашому біатлоністу не вдалося потрапити у топ-20.