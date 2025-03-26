Всесвітні ігри військовослужбовців: у змішаній естафеті Україну представлять дві команди

У четвер, 27 березня, на Всесвітніх іграх військовослужбовців, що тривають у Швейцарії, в межах біатлонної програми відбудеться змішана естафета.

Україна буде представлена двома командами, повідомив "Чемпіону" наставник збірної Роман Прима.

Склад першої команди за етапами: Ірина Петренко, Юлія Джима, Денис Насико та Руслан Ткаленко.

За другу команду виступатимуть Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Артем Тищенко та Богдан Цимбал.

По дві четвірки також заявили на цей старт більшість країн, зокрема, Франція, Австрія, Німеччина, Швейцарія та ряд інших.

Нагадаємо, на Іграх вже відбулися спринтерські гонки. Серед українських чоловіків найкращий результат показав Денис Насико, а серед жінок – Юлія Джима.

Відеоролик про спринти за участю лідерів світового біатлону та українців

Нагадаємо, змішана естафета розпочнеться 27 березня о 10:30 за київським часом. А в п’ятницю, 28 березня, українські біатлоністи візьмуть участь у гонці патрулів.