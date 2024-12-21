Лесюк змінить Тищенка у складі збірної України на 4-му етапі Кубку світу

Тренерський штаб чоловічої збірної України зробив зміну в складі на 4-й етап Кубку світу з біатлону, який відбудеться в німецькому Обергофі.

Як повідомляє Biathlonnews, замість Артема Тищенка буде викликаний Тарас Лесюк.

4-й етап стартує 9 січня. Після чемпіонату України спортсмени 28 грудня вирушать на збір Австрію і після цього в Обергоф.

Склад збірної України на етап КС в Обергофі

Дмитро Підручний

Богдан Цимбал

Віталій Мандзин

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Раніше повідомлялося, що українські біатлоністи Віталій Мандзин, Дмитро Підручний та Антон Дудченко кваліфікувалися до масстарту, який відбудеться у неділю, 22 грудня, в межах 3-го етапу Кубку світу, що проходить в Ансі.